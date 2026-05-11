Once muertos tras la caída de un furgón por un puente en Nigeria

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El conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol y el vehículo llevaba más carga de la permitida

Suceso en Nigeria
Suceso en Nigeria | FRSC

Al menos once personas han muerto como consecuencia de la caída por un puente de un furgón dedicado al transporte de pasajeros en Nigeria.

En un suceso en el que también se vio involucrado un coche, el furgón dio una vuelta de campana y se precipitó desde el puente. Debido al impacto, las puertas se bloquearon, dejando atrapados a todos sus ocupantes en el interior del vehículo.

En todo caso, los equipos de emergencia lograron finalmente excarcelar todos los cuerpos, que han sido trasladados ya a la morgue, tal y como ha informado la prensa nigeriana.

Según la versión de las autoridades, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol y el vehículo, además, llevaba más carga de la permitida.

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