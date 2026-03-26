Más de una veintena de muertos en Bangladesh tras la caída de un autobús a un río

La caída de un autobús al río Padma mientras trataba de subir a un ferry en Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital de Bangladesh, ha provocado la muerte de al menos 23 personas.

Suceso en Bangladesh | EP

Por el momento, según las autoridades bangladesís, los bomberos han recuperado una veintena de cuerpos, mientras un buzo de la Marina ha localizado otro más y en el hospital se declaró el fallecimiento de dos mujeres que habían sido rescatadas por la población local, que logró sacar del agua a un total de ocho personas.

El autobús, que transportaba unos 40 pasajeros, perdió el control sobre la plataforma hacia el ferry, según el relato de los servicios de emergencia. Con todo, una comisión del distrito investigará en detalle lo ocurrido.