Al menos 13 muertos en la explosión de una planta de gas en Qatar

La explosión ocurrida en la noche del domingo en el interior de un centro de producción de gas natural en Qatar deja al menos 13 muertos y 66 personas heridas, según el balance oficial del incidente, del que ayer se reportaban medio centenar de heridos y un total de 18 desaparecidos.

Desde Doha, las autoridades se han esforzado en dejar claro que "no se han registrado fugas que representen un riesgo para la salud pública", si bien todavía se está investigando lo ocurrido y sus causas.

Lo que sí ha recalcado el ministro de Energía del país, Saad Sherida al Kaab, es que se ha tratado de un accidente "y no de un sabotaje" o de un acto de "naturaleza hostil".

Estas instalaciones, en Ras Laffan, son uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región.

Durante el conflicto abierto por Estados Unidos e Israel con Irán, la fábrica ya fue blanco de ataques, de los cuales la dirigencia qatarí responsabilizó a Teherán.