Al menos once muertos tras una explosión en un arsenal en Siria

Homenaje a los fallecidos a causa de la explosión en Siria

Al menos once personas han muerto, varias más han resultado heridas y hay otras desaparecidas tras una explosión ocurrida en un almacén de munición en Ayash, en el este de Siria.

De ello ha dado cuenta el ministerio de Defensa, que ha anunciado que el incidente ya está siendo investigado.

Testigos presenciales han observado una serie de explosiones que habrían provocado la propagación de proyectiles y balas en varias direcciones, lo que dificultó la intervención del personal sanitario, los bomberos y los equipos de protección civil y defensa.

Por ahora, las once víctimas mortales confirmadas han sido homenajeadas con una ceremonia en el Hospital Nacional de Deir Ezzor con varios cargos, familiares y militares presentes.