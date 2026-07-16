Al menos once niños muertos en el incendio de un orfanato en la capital de Argelia

Al menos once niños han muerto y cerca de veinte han resultado heridos a causa de un incendio en un orfanato de la capital de Argelia.

De hecho, Protección Civil de Argel ha indicado que hasta 19 personas han tenido que ser trasladadas al hospital, dentro de las cuales una decena sufre quemaduras de diversa gravedad.

Por ahora, las autoridades no han precisado cuál ha sido el origen del suceso, que tuvo lugar esta madrugada en el orfanato Dar al Aitam y al que se desplazaron diez camiones de bomberos y más de quince ambulancias.

Ante lo sucedido, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha expresado su pesar por esta "profunda tragedia" y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Pido a Dios todopoderoso su abundante piedad por los fallecidos y que dé una pronta recuperación a los heridos", ha recalcado el dirigente argelino, de viaje institucional en Alemania.