Al menos 27 muertos en el incendio de un bar en Bangkok

Al menos 27 personas han fallecido en el incendio declarado en un bar del barrio de Ladprao, en Bangkok (Tailandia), donde varios clientes quedaron atrapados en el interior del establecimiento, según han informado las autoridades locales.

El aviso de emergencia se recibió a las 00.26 horas de la madrugada, lo que movilizó a efectivos de los parques de bomberos de los distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang, que trabajaron en las labores de extinción del fuego y rescate de las víctimas.

Hasta el lugar del suceso se desplazó también el primer ministro y ministro del Interior de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien supervisó el operativo y recibió información de los servicios de emergencia sobre la evolución de la situación.

Las autoridades no han precisado por el momento las causas del incendio y han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego. Entretanto, los equipos de emergencia continúan las inspecciones en el local afectado para determinar las circunstancias exactas de la tragedia.