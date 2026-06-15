La ONU celebra el "paso fundamental" hacia la paz entre Irán y EEUU

Oriente Próximo

El secretario general de la ONU, António Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado a Estados Unidos e Irán por el acuerdo, que ha reivindicado como un "paso fundamental" hacia la resolución "pacífica" del conflicto desatado el pasado 28 de febrero y que ha desatado la inestabilidad en Oriente Próximo

"Felicito calurosamente a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz, así como un marco para futuras negociaciones", ha manifestado Guterres en un mensaje en redes sociales.

A partir de ahí, ha hecho votos por que las partes implicadas puedan aprovechar "redoblar sus esfuerzos" en aras de alcanzar una solución "definitiva" a las hostilidades, a la par que ha reiterado la disposición de ONU a contribuir para lograr una paz "duradera y global".

La ratificación del acuerdo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza, según ha avanzado Sharif y confirmado Teherán y Estados Unidos. De hecho, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha calificado de "posible" que el mandatario norteamericano, Donald Trump, vaya personalmente al acto.

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