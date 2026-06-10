La ONU, sobre el conflicto en Oriente Próximo: "El mundo necesita un alto el fuego"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha vuelto a llamar a que todas partes involucradas en el conflicto de Oriente Próximo respeten el alto el fuego y a que se restablezca el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, así como a establecer negociaciones "serias" sobre el programa nuclear de Irán para garantizar que sea "exclusivamente pacífico".

"El mundo necesita un alto el fuego", ha apelado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, consciente de que las enormes dificultades e inestabilidad que está causando el bloqueo de Ormuz a prácticamente todos los países, dado su impacto en el encarecimiento de la energía y en la interrupción de las cadenas de suministro. "La población de la región está pagando un precio brutal, que se extiende al resto del mundo, a países y comunidades vulnerables", ha incidido.

Al hilo de ello, Guterres ha aprovechado para plantear que se explore una nueva arquitectura de seguridad para el golfo Pérsico, basada en el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los países y en "una mayor cooperación multilateral".

Su recomendación para Oriente Próximo no acaba en Irán. También ha puesto la vista sobre Líbano para exigir a Israel que cese sus ataques, como también a Hezbolá.

"Todas las partes deben trabajar para alcanzar una solución diplomática. Un acuerdo que respete la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Líbano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Apoyo plenamente el monopolio de armas por parte del gobierno libanés", ha concluido el responsable de la ONU.