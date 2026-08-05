La ONU confirma contactos con varios países para hacer llegar combustible a Cuba en medio de los apagones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha confirmado este martes contactos con "varios países interesados" en ayudar a Cuba ante la grave escasez de combustible que atraviesa la isla y que ha contribuido a los apagones registrados durante las últimas jornadas.

"Hemos estado hablando con varios países interesados en ayudar a Cuba para asegurarnos de que, por razones humanitarias, Cuba tenga el combustible que necesita para sus necesidades humanitarias", ha señalado el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, durante una rueda de prensa.

Preguntado por si alguno de estos contactos había dado una respuesta positiva, Haq se ha limitado a reiterar la "preocupación" de Naciones Unidas ante los "serios problemas de escasez de combustible" que sufre el país caribeño.

"En meses anteriores, logramos algunos avances en la recepción de cantidades limitadas de combustible, y seguimos trabajando en ello", ha añadido el portavoz.

La confirmación de estos contactos se produce en un contexto de creciente deterioro de la situación energética en Cuba, donde la población ha sufrido nuevos apagones en las últimas jornadas. La Habana atribuye estas dificultades al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La Habana culpa al bloqueo

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado este martes que los apagones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) son "consecuencia directa del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba".

Rodríguez ha sostenido que el embargo no solo "impide la libre importación de combustibles", sino que también bloquea la entrada de piezas necesarias para el funcionamiento del sistema eléctrico, dificulta la colaboración con expertos de otros países y limita el acceso a financiación internacional.

"Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", ha zanjado el jefe de la diplomacia cubana en un mensaje publicado en redes sociales.

Las declaraciones del ministro cubano responden a las acusaciones formuladas previamente por la Administración estadounidense, que responsabiliza al Gobierno de La Habana de la crisis humanitaria que atraviesa la isla.

EEUU culpa al gobierno cubano

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, ha asegurado que la crisis humanitaria de Cuba es "consecuencia directa del régimen cubano", al que ha acusado de mantener un modelo económico que "no funciona" y de actuar con "incompetencia".

"La crisis humanitaria que estamos viendo en la isla es un resultado directo del régimen cubano, de su modelo económico que no funciona y de su propia incompetencia", ha señalado Pigott en una entrevista con la cadena NBC.

El portavoz ha recuperado además unas declaraciones anteriores del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que "lo único peor que un comunista es un comunista incompetente".

Pigott ha asegurado que Estados Unidos está "del lado del pueblo cubano" y ha recordado el compromiso de Washington de proporcionar hasta 100 millones de dólares (unos 86,9 millones de euros) en ayuda, además de la asistencia prestada tras el huracán Melissa, que afectó a la isla en 2025.

Según ha explicado, esta ayuda se canalizaría "a través de terceros como la Iglesia católica", en colaboración con parroquias locales para hacer llegar los suministros directamente a las personas necesitadas.

El portavoz estadounidense ha defendido asimismo que "siempre ha habido excepciones dentro del embargo para que los alimentos y los medicamentos puedan llegar a la población".

Al mismo tiempo, ha acusado al Ejecutivo cubano de "saquear los recursos del pueblo cubano para llenarse los bolsillos", una acusación que La Habana rechaza.

Las declaraciones se producen después de que Cuba haya sufrido un nuevo apagón, el segundo en menos de 24 horas, en un contexto marcado por décadas de embargo estadounidense y por las dificultades para garantizar el suministro de combustible. La situación energética ha llegado en ocasiones a provocar la paralización prácticamente total del suministro eléctrico en distintas zonas de la isla.