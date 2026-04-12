Orbán pierde el poder en Hungría tras 16 años

El partido Tisza (Respeto y Libertad) que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría más de dos tercios del Parlamento unicameral húngaro, con el recuento superando ya el 77%.

De este modo, Viktor Orbán, que en esta campaña ha recibido un fuerte apoyo de Trump y su vicepresidente, JD Vance, se verá desposeído de un liderazgo que lleva ejerciendo a lo largo de los últimos 16 años.

Tras una campaña en la que se han dado a conocer audios de su gabinete relacionados con la filtración desde Budapest de información de la Unión Europea a Rusia, su partido, Fidesz, se ve ampliamente superado y queda relegado al segundo puesto.

Si bien Magyar fue ministro con Orbán, su llegada al poder de la mano de su partido de centroderecha proeuropeo permite augurar un importante cambio de Hungría en lo relativo, especialmente, a su relación con el bloque comunitario.