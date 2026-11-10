La OTAN del Golfo establecerá un mando militar conjunto en Kuwait

Jassim Mohamed Al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo ha llegado a un acuerdo para establecer un mando militar conjunto en Kuwait que cuente con un despliegue de "fuerzas apropiadas"

En el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha escalado a buena parte de la región, las principales monarquías del golfo Pérsico han seguido dando pasos en favor de su alianza militar.

Se trata, como ha explicado el secretario general del organismo, Jasim Mohamed al Budaiui, esta iniciativa del bloque compuesto por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar persigue reforzar las acciones militares conjuntas para "garantizar la seguridad y la estabilidad" en la región.

"Esta cooperación confirma que la seguridad de los países es una responsabilidad compartida", ha incidido, a la vista de los "atroces" ataques lanzados desde Teherán contra varios de los países de la zona.