Tres palestinos muertos, incluida una niña, en nuevos ataques de Israel en Gaza

Al menos tres personas han muerto, incluida una niña, y varias más han resultado heridas este domingo en nuevos ataques de Israel en la Franja de Gaza.

En concreto, un hombre y una niña han muerto en un bombardeo de un dron israelí en el oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según el diario palestino Pelesteen, que indica que varias personas más han resultado heridas.

También ha fallecido una persona y otras han resultado heridas en un bombardeo de un dron sobre la escuela Ibn Sina del campamento de refugiados de Al Shati, al noroeste de la ciudad de Gaza.

Por su parte, el ministerio de Sanidad gazatí ha informado de que nueve personas han muerto y 41 más han resultado heridas en los hospitales del enclave costero en las últimas 24 horas.

En total, desde el 11 de octubre, cuando entró en vigor el último alto el fuego, han muerto 1.021 personas y 3.249 han resultado heridas en ataques israelíes. Desde el 7 de octubre de 2023, a raíz del atentado de Hamás, son 73.032 los muertos y 173.357 los heridos.