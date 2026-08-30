Las pandillas de Haití, responsables de al menos 1.400 muertes entre abril y junio

Más de 1.400 personas han muerto entre los meses de abril y junio de 2026 en Haití, víctimas de una violencia desatada por las pandillas que, según ha alertado Naciones Unidas, se está "extendiendo geográficamente" por el país.

Concretamente, cifra en un informe en al menos 1.408 las personas asesinadas y en 656 las heridas en el segundo trimestre del año. Si bien estos datos suponen una disminución de un 14% en relación con los tres meses anteriores, la ONU llama a no bajar la guardia porque "la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia".

Esta misma semana, bandas criminales perpetraron a las afueras de Puerto Príncipe un ataque que se saldó con 47 muertos, de los cuales 22 fueron ejecutados dentro de una iglesia en la que se habían refugiado.

En todo caso, la ONU advierte de que, al concentrar la presión policial en la capital, se está produciendo un desplazamiento hacia otras zonas. Es el caso, cita el informe, de Artibonite, una importante región agrícola del noroeste del país, donde grupos armados han atacado localidades, matando a residentes en sus propias casas y a agricultores que trabajaban en sus campos.

Además, alerta de que más de 800 personas han muerto o han resultado heridas en operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad en su campaña contra las bandas.