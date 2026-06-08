El Papa admite en España que la Iglesia "no siempre" estuvo "a la altura" durante la conquista de América

"Hay que reconocer que la sociedad y la Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana". Con estas palabras, el papa León XIV ha admitido los excesos cometidos en la época del descubrimiento y la conquista de América, en la que España tuvo un papel prominente.

Así es que, en el marco de su discurso ante el Congreso de los Diputados, el sumo pontífice ha hecho mención a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y a los abusos que se cometieron sobre los indígenas hace ya más de quinientos años.

Pero Robert Prevost ha contrapuesto cómo la Universidad de Salamanca introdujo la tesis sobre "los límites morales del poder" y "el valor irreductible de todo ser humano". "Algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente", ha resaltado, poniendo también en valor el papel de fray Francisco de Vitoria.

De manera sutil, León XIV se refirió ya el pasado mes de octubre a la evangelización de los pueblos latinoamericanos como una historia llena de "luces y sombras".

En línea con papas anteriores

Estas palabras de León entroncan con el mensaje de varios de sus antecesores. Ya en 1992, en el quinto centenario del descubrimiento de América, Juan Pablo II pidió perdón por lo sucedido durante una visita a República Dominicana, y posteriormente sería Benedicto XVI quien, en el transcurso de un viaje a Brasil en 2007, reconociese el "sufrimiento" y las "injusticias" infligidas por los colonizadores a las poblaciones locales.

Ya en 2015, Francisco volvió a disculparse por los "crímenes" cometidos en nombre de Dios durante la conquista. Bajo el pontificado del primer papa latinoamericano, además, se rechazó la doctrina del descubrimiento, dejando claro que "no forma parte de la enseñanza de la Iglesia católica".