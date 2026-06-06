El Papa llama a aparcar la polarización en España: "El encuentro genera prosperidad"

El papa, recibido en España por los reyes y el presidente del gobierno

De visita en España, el Papa León XIV ha apelado a dejar de lado la polarización y la división apostando por el diálogo y el encuentro, ya que esto es lo que, tal y como demuestra la historia de este país, "genera estabilidad y prosperidad".

De hecho, ante los reyes, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, el pontífice ha dicho que su visita busca, precisamente, alentar "la reconciliación".

"Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", ha dicho León XIV.

"El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad", ha defendido, para advertir contra "la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones".

"Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad", ha alentado el obispo de Roma.

Redes sociales

En su discurso, en el que ha puesto a la Iglesia "al servicio del futuro de un pueblo que busca reconciliación y paz", ha hablado sobre los daños que pueden ocasionar las redes sociales y las nuevas tecnologías.

"Los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte", ha analizado, para pedir a las autoridades "un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillerparticipaciónación y mediación cultural".

"La seguridad madura al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo", ha contrapuesto al uso de las armas.

Coexistencia

"Vuestra propia historia lo atestigua. La presencia del islam en la península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante este periodo no solo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de diálogo, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos", ha reflexionado.

Dicho esto, ha expresado su gratitud hacia España por su "fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo por la paz y la solidaridad entre los pueblos".