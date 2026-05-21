El Papa y Bad Bunny, ¿juntos en Madrid?

Podría ser una de las reuniones más llamativas del año. El Papa León XIV y Bad Bunny, juntos en Madrid. Todo encaja: el viaje apostólico del obispo de Roma a España se solapa en el tiempo con varios de los conciertos del artista puertorriqueño y, concretamente, entre el 6 y el 9 de junio, ambos coincidirán en la capital española.

Por el momento, el encuentro no está confirmado, pero en la Conferencia Episcopal admiten ya que "puede haber puentes" en este sentido. Ha sido el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien ha apuntado en esa dirección al desvelar a Europa Press que "seguro" que el pontífice recibiría al último fichaje de Zara. En todo caso, ha tratado de zanjar la cuestión al apuntar que esas cosas "se llevan muy en sigilo" porque "las sorpresas son sorpresas".

Así pues, por ahora no hay confirmación oficial de una reunión entre ambas personalidades, pero la posibilidad ya ha situado el viaje a España del Papa en una dimensión que va más allá de la agenda religiosa. La coincidencia de los actos con jóvenes en el marco de la visita papal y los conciertos del artista puertorriqueño convierte a la capital en uno de los focos informativos de junio, con una pregunta abierta: ¿Madrid será el escenario de una de las imágenes más inesperadas del año?