Trump critica al papa León XIV, que "no estaría en el Vaticano" si no fuera por él

Los constantes mensajes del papa León XIV abogando por la paz y sus palabras de consuelo para los habitantes de Líbano tras la última masacre perpetrada por Israel —unos ataques que costaron la vida a más de 250 personas— no han sentado bien al presidente de Estados Unidos, que no ha escatimado en críticas contra su compatriota hasta el punto de sostener que "no estaría en el Vaticano" de no ser porque él ocupa la Casa Blanca. "Debería estar agradecido", ha recalcado, convencido de que "la Iglesia lo puso ahí solo porque es estadounidense", pensando que sería "la mejor manera de lidiar con Trump".

Tras ese razonamiento, ha continuado hablando de sí mismo en tercera persona para afear al papa que "critique al presidente de Estados Unidos", máxime cuando León XIV es, a su juicio, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

En este punto, ha cargado contra el rechazo que cree que el jefe de la iglesia católica siente hacia sus campañas militares en Venezuela e Irán. "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela; un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", ha insistido Trump.

Así es que ha aconsejado al obispo de Roma "enderezar el rumbo, utilizar el sentido común y dejar de complacer a la izquierda radical" para "centrarse en ser un gran papa".