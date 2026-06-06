El Papa León XIV y los Reyes intercambian regalos en el Palacio Real: mapas de América, Isabel la Católica y un mosaico del Cristo Sol

El Papa León XIV y los Reyes Felipe VI y Letizia han intercambiado este sábado varios regalos en el Palacio Real de Madrid, antes del encuentro celebrado en el Salón Gasparini. El gesto ha reunido piezas de valor histórico, religioso y cultural vinculadas a la historia de España, la monarquía, América y el propio viaje apostólico del Pontífice.

Entre los regalos entregados por los Reyes al Papa destaca una edición conmemorativa de ‘De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica’, una reproducción facsímil de documentos de la monarca conservados en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora los 550 años de la proclamación del reinado de Isabel la Católica.

Felipe VI y Letizia también han regalado a León XIV una publicación sobre mapas de América en libros españoles de los siglos XVI a XVIII, centrada en la representación del continente americano en obras editadas en España durante ese periodo. Se trata de una edición de 1991 basada en el trabajo bibliográfico de Francisco Vindel.

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La relación de obsequios de los Reyes se completa con una colección de monedas del año Gaudí, fabricadas con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto catalán, y un lote de productos asturianos, concebido como homenaje a la riqueza agroalimentaria de Asturias.

Por su parte, el Papa León XIV ha entregado a los Reyes un mosaico del Cristo Sol, realizado por los mosaicistas del Estudio del Mosaico Vaticano con la técnica del mosaico cortado. La pieza interpreta una representación conservada en la Necrópolis Vaticana, situada bajo la Basílica de San Pedro.

La imagen del Cristo Sol procede del llamado Mausoleo M, conocido también como la Tumba de los Julios, y está datada a finales del siglo III después de Cristo. Representa a un joven con rayos alrededor de la cabeza conduciendo un carro solar, una iconografía del Sol/Helios reinterpretada desde la tradición cristiana como Cristo, “luz del mundo”.

Además, León XIV ha regalado a Felipe VI y Letizia una medalla conmemorativa de su viaje apostólico a España. En el anverso figura el escudo del Papa y, en el reverso, aparecen la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, y la Sagrada Familia. La composición incluye también una referencia al mar, en alusión a las etapas insulares del viaje apostólico a Canarias, Gran Canaria y Tenerife.