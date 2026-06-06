El papa León XIV confiesa su equipo favorito de la Liga

El papa León XIV ya está en España para en los próximos días mantener reuniones y encuentros con políticos, jóvenes, presos,etc en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Seis días llenos de actividades.

Durante su vuelo a España donde estuvo acompañado por 80 periodistas y una veintena de fotografos, fue preguntado por el equipo de la Liga que apoya entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Desde que fue nombrado papa se dio a conocer que es un gran amante del deporte. Ante la pregunta y sin rehuirla respondió " el papa es de todos los equipos".Pero reconoció que Robert Prevost, el hombre detrás del papa, es del Real Madrid.

A su llegada a Madrid fue recibido por los reyes y el presidente de gobierno antes de acudir al Palacio Real.