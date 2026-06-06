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León XIV: "La Iglesia tiene un mensaje"

El papa León XIV confiesa su equipo favorito de la Liga

AMANTE DEL DEPORTE

Antes de aterrizar en Madrid, el papa León XIV fue preguntado cual era su equipo de fútbol preferido en España. Una pregunta que no evitó y cuya respuesta sorprendió a alguno de los 80 periodistas que estaban en el avión

El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. | Europa Press

El papa León XIV ya está en España para en los próximos días mantener reuniones y encuentros con políticos, jóvenes, presos,etc en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Seis días llenos de actividades.

Durante su vuelo a España donde estuvo acompañado por 80 periodistas y una veintena de fotografos, fue preguntado por el equipo de la Liga que apoya entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Desde que fue nombrado papa se dio a conocer que es un gran amante del deporte. Ante la pregunta y sin rehuirla respondió " el papa es de todos los equipos".Pero reconoció que Robert Prevost, el hombre detrás del papa, es del Real Madrid.

A su llegada a Madrid fue recibido por los reyes y el presidente de gobierno antes de acudir al Palacio Real.

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