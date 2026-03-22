El papa renueva su llamamiento a la paz en Oriente Próximo

El papa León XIV ha renovado su llamamiento a la paz ante la situación en Oriente Próximo y ha asegurado que no se puede "permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas".

Tras el rezo del Ángelus este domingo, el sumo pontífice ha subrayado lo que hiere a las víctimas "lacera a toda la humanidad".

"La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios", ha dicho dirigiéndose a la multitud congregada en la plaza de San Pedro.

Asimismo, León XIV ha asegurado que "sigue con tristeza" los avances de la situación en Oriente Próximo, así como "en otras partes del mundo devastadas por la guerra y la violencia" y ha pedido que "cesen las hostilidades y que se abran finalmente caminos de paz" que estén basados "en el diálogo sincero y en el respecto a la dignidad de cada persona humana".