El papa León XIV recibe en audiencia a los reyes Felipe y Letizia, tres meses antes de su visita a España

El papa León XIV se reunió este viernes con el rey Felipe VI y la reina Letizia en su biblioteca privada. Esta es la primera reunión oficial desde que León XIV fue elegido como papa y previa al viaje que ya ha confirmado el pontífice a España el próximo mes de junio.

En la reunión de cincuenta minutos mantenida el papa y los reyes hablaron de la importancia de un compromiso constante por la paz y la visita oficial a España que llevará a cabo el sumo pontífice.

León XIV será el primer papa que viajará España durante el reinado de Felipe VI. Se trata de una visita apostólica que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de este año y en la que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, a falta de conocer la agenda oficial del viaje. Esta es la primera visita papal en 15 años a España y responde a la invitación oficial del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española (CEE), según precisó la Casa Real.

Felipe VI, protocanónigo

Tras la reunión, los reyes se trasladaron hasta la basílica de Santa María la Mayor donde el rey Felipe VI tomó posesión de su cargo de protocanónigo de dicha basílica, una distinción que tiene sus raíces en el vínculo histórico entre esta basílica y la Corona de España.

Esta basílica papal está ligada a la monarquía española desde tiempos de Carlos I, que gobernó en el siglo XVI aunque incluso antes los Reyes Católicos contribuyeron económicamente al embellecimiento del lugar, según señala la Casa Real en un comunicado.

En la basílica están enterrados ocho papas, entre ellos, el papa Francisco. Los reyes aprovecharon para rezar ante la tumba del papa Francisco.

Curiosidaes del protocolo

La reina Letizia hizo uso del llamado "privilegio blanco", que permite a las mujeres de las Casas Reales católicas, vestir de blanco aunque el protocolo dicte que las mujeres deben vestir de negro en presencia del papa.

Lo ha hecho con un diseño de estreno en color blanco de largo midi, cuello redondo, manga larga, ligeramente entallado en la cintura y con falda ligeramente evasé, confeccionado en tweed, y cuyo diseñador no ha trascendido por el momento, por lo que podría ser una creación de las modistas del Palacio de La Zarzuela.

El rey Felipe VI vistió un traje azul marino acompañado por una camisa blanca y corbata azul celeste con detalles en blanco.