La participación sube casi nueve puntos en Andalucía, hasta rozar el 65%

A cierre de urnas en Andalucía, la participación en las elecciones autonómicas alcanzó el 64,76%, lo que supone hasta 8,63 puntos más que en los comicios de hace cuatro años.

Córdoba, con más del 68% de voto, fue la provincia más participativa, mientras que Cádiz, con apenas un 60,06%, fue la menos implicada en esta cita con las urnas.

En el recuento de las 18.00 horas, el porcentaje ya alcanzaba el 52,08%, es decir, 7,5 puntos más que en las anteriores elecciones.

La provincia de Córdoba, con el 55,09%, era la que registra un mayor índice de participación hasta esa hora, mientras que Huelva era la que contaba con una menor movilización de su electorado, pues solo habían acudido a votar el 47,91% de los llamados.

El dato anterior, hecho público a las 14.00 horas, ya implicaba tres puntos más de participación que en los comicios celebrados en junio de 2022.

De nuevo la provincia de Córdoba era la que registraba un mayor índice de participación hasta ese horario, mientras que Huelva también era la que mostraba peores datos.