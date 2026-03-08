Elecciones legislativas en Colombia, termómetro para las presidenciales de mayo

Las elecciones legislativas, que tendrán lugar en Colombia este domingo 8 de marzo, serán el mejor indicador sobre las posibilidades de los distintos partidos de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo. Los comicios al Congreso y el Senado reciben menos atención mediática y popular que la elección a presidente, pero el poder legislativo, como ocurre en la mayoría de países, tendrá una incidencia muy importante en el margen de gobernabilidad del presidente que sustituirá en el cargo a Gustavo Petro a partir de agosto de 2026.

El sistema político colombiano es presidencial, pero la Cámara de Representantes, además de legislar, también ejerce un control político sobre el gobierno, puede aprobar o rechazar reformas estructurales y distribuye los recursos públicos a través del presupuesto.

El complejo sistema electoral hace imposible que se puedan extraer conclusiones definitivas tras la elección del domingo pero sí que se podrán obtener algunas pistas sobre cuáles son las tendencias del electorado que van a marcar la gobernabilidad del país en los próximos cuatro años.

El Congreso tiene un complicado sistema de elección que favorece la presencia de pequeños partidos locales, lo que hace aún más difícil extraer conclusiones a nivel nacional. En el Senado, en cambio, se eligen un total de 102 representantes y las listas cerradas más importantes son las del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y la del Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Por su parte, los partidos tradicionales -Liberal, Conservador y La U- compiten en listas abiertas asociadas a fuerzas regionales. Con esa estrategia obtuvieron casi la mitad de las bancas del Senado en 2022.

Según la encuestas, el Pacto Histórico ganaría las elecciones al Senado con en torno al 28% de los votos, mientras que la derecha de Centro Democrático ocuparía el segundo lugar, con un porcentaje que oscila entre el 17 y el 22%. Por su parte, los tres partidos tradicionales se situarían por debajo del 8% de los votos, cada uno de ellos.

Primarias presidenciales

Más allá del resultado que arrojen los comicios al legislativo, buena parte de la atención de los electores se centra en las primarias presidenciales que se celebran de forma simultánea a la elección a Cámara de Representantes y Senado. Hay candidatos que no participan en esta elección porque ya han sido votados para tomar parte en la primera vuelta de las presidenciales, como es el caso del senador izquierdista Iván Cepeda (en cabeza en las encuestas), además del ultraderechista Abelardo de la Espriella (segundo en los sondeos) y el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

En los comicios del domingo se elegirán otros tres candidatos -uno por cada tendencia ideológica- que se unirá a los tres ya citados para enfrentarse en mayo. En la izquierda los principales candidatos son el exsenador Roy Barrera y otro exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En el centro, la gran favorita es la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pero deberá obtener una cifra importante de votos para tener posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta en las presidenciales. Finalmente, en la derecha la favorita es la senadora uribista Paloma Valencia, quien también tendrá que cosechar un importante número de votos para desplazar a Abelardo de la Espriella como principal esperanza para los conservadores en mayo.

Como puede deducirse de este complicado panorama, los resultados del domingo solo serán el punto de partida para afrontar la primera vuelta de la elección presidencial de mayo y la probable segunda vuelta de junio. Y como es habitual en este tipo de elección habrá muchos ganadores y pocos serán los que reconozcan abiertamente su derrota. Pase lo que pase la lucha continuará cara a mayo.

Presencia de la guerrilla

Otro de los factores que por desgracia volverá a estar presente en las elecciones es el recrudecimiento de la actividad guerrillera en el país en los últimos años. Grupos armados como el ELN, las disidencias de las extintas FARC y el Clan del Golfo han aumentado sus efectivos y su presencia territorial en los últimos tiempos. El ELN y el Clan del Golfo ya han anunciado, como suelen hacer siempre, una tregua de sus actividades durante el período electoral, pero en los últimos meses las fuerzas guerrilleras ya han hecho su peculiar actividad electoral con la serie continua de asesinatos de líderes comunitarios en diversas zonas del país.

Además, Colombia aún no se ha recuperado del todo del atentado político más grave en la historia reciente del país. Ocurrió en junio de 2025 durante un acto preelectoral en las calles de Bogotá del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después. Las investigaciones aún no han conseguido aclarar quien encargó este atentado, pero hay algunos indicios que apuntan a uno de los grupos disidentes de las FARC.