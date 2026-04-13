Un Picasso por cien euros: el arte se sortea por una buena causa
INVERSIÓN
Salen a la venta 120.000 papeletas de 100 euros para el sorteo de un cuadro valorado en un millón de euros, a beneficio de la investigación sobre el alzhéimer
Un cuadro de Picasso valorado en un millón de euros por solo 100 euros. Es la oportunidad que ofrece la casa de subastas Christie's en París, que mañana acogerá este sorteo a beneficio de un proyecto de investigación sobre el alzhéimer.
En concreto, saldrán a la venta 120.000 boletos para optar a ser el próximo propietario de la obra Tête de Femme, pintada en gouache sobre papel en 1941 por el genio español.
No es la primera vez que se lleva a cabo un sorteo de estas características, sino que otras obras de Picasso ya salieron al mercado en idénticas condiciones en 2013 y 2020. La primera de ellas, para financiar un proyecto cultural en Líbano —logró recaudar 4,8 millones de euros—, y la segunda, para rehabilitar pozos e instalaciones sanitarias en Camerún, Madagascar y Marruecos, y el cómputo de lo logrado superó los cinco millones de euros.
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