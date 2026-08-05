La Policía Nacional inicia el triaje de los migrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva

La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana, con el objetivo de identificar a cada persona y determinar si solicita protección internacional, según ha informado este martes el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

El delegado ha cifrado en "unos 2.500" los migrantes que continúan en Ceuta y ha reconocido que el elevado número de personas pendientes de atención obliga a desarrollar el procedimiento de forma progresiva.

"Los procedimientos administrativos no son colectivos, son individuales y tienen que ser muy garantistas", ha señalado Pérez Triano durante una comparecencia ofrecida tras visitar la barriada del Príncipe Alfonso, donde todavía permanecen centenares de migrantes.

Durante el triaje, los agentes de la Policía Nacional identifican a cada persona, recogen sus datos y determinan si solicita protección internacional. En el caso de los ciudadanos marroquíes cuyas peticiones de asilo sean rechazadas, se iniciarán los correspondientes expedientes de devolución. "Los que terminen con un asilo denegatorio, los ciudadanos marroquíes, terminarán con una devolución a su país de origen", ha afirmado el delegado.

Pérez Triano ha avanzado que el Gobierno prevé poner en funcionamiento en aproximadamente "un mes" un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se instalará en una nave cuya ubicación ya ha sido localizada.

El nuevo recurso permitirá realizar los triajes "con más agilidad" y que las personas migrantes permanezcan en estas instalaciones durante un máximo de 72 horas mientras se completa su identificación y se lleva a cabo la tramitación inicial de cada expediente.

Según ha explicado el delegado, la búsqueda de un espacio para instalar el CATE comenzó antes de la entrada masiva del pasado jueves, ante el incremento de la presión migratoria que ya estaba experimentando Ceuta. En ese contexto, también se reforzaron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.

En paralelo, el Gobierno ha comenzado a agilizar los traslados a la Península de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que ya se encontraban en Ceuta antes de la entrada masiva.

Según ha precisado Pérez Triano, se trata principalmente de personas de origen subsahariano que cumplen los requisitos para abandonar el centro. El delegado no ha concretado el número de traslados realizados, aunque ha señalado que aproximadamente medio centenar de personas ya han salido del CETI.

El objetivo es liberar plazas en unas instalaciones que se encuentran saturadas, con más de un millar de residentes pese a disponer de una capacidad de 512 plazas. La agilización de las derivaciones permitirá facilitar el alojamiento de personas "especialmente vulnerables" que todavía permanecen en la calle y de aquellas procedentes de países con mayores posibilidades de obtener protección internacional.

Pérez Triano ha realizado estas declaraciones tras visitar las barriadas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe y Loma Colmenar, donde ha mantenido un encuentro con representantes vecinales para conocer de primera mano la situación generada por la presencia de centenares de migrantes.

El delegado ha reconocido que la normalidad todavía está "lejos" de recuperarse y ha señalado que persisten problemas tanto de seguridad como de atención humanitaria, especialmente por la presencia de adultos y menores que permanecen en la vía pública.

Asimismo, ha puesto en valor el convenio suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Cruz Roja para garantizar el reparto de alimentos a los adultos que continúan en Ceuta mediante un punto de distribución situado en las inmediaciones del CETI.