La presidenta de México descarta problemas de violencia durante el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado a los aficionados que acudan a su país al Mundial de Fútbol, que organizan conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, que "no hay ningún riesgo, ni el más mínimo".

En medio de una oleada de violencia desatada en el país azteca a raíz de la muerte de El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a manos del ejército mexicano, Sheinbaum ha insistido en que "hay todas las garantías" de seguridad de cara a la celebración del Mundial.

Por ahora, tras la muerte del conocido delincuente en una redada en la que fallecieron más de 70 personas, en varios estados mexicanos se ha reproducido la violencia, con coches incendiados y asaltos en tiendas. Hasta el punto de que varias aerolíneas han ofrecido ya a sus pasajeros la posibilidad de cambiar el billete y no entrar en el país americano.

Durante el Mundial 2026, se disputarán un total de trece partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A finales de marzo, también se celebrarán dos partidos internacionales de play-off en Guadalajara y Monterrey para determinar los dos últimos participantes en la Copa del Mundo.