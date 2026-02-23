Primeras cancelaciones de vuelos a México ante los disturbios

Las aerolíneas internacionales han comenzado ya a alterar sus viajes a México tras la ola de disturbios desatada en el país azteca como consecuencia de la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, tras una operación militar en la que también perdieron la vida, al menos, otros seis integrantes del grupo.

En concreto, compañías como las estadounidenses Southwest, Alaska y United han cancelado sus vuelos hacia Guadalajara, Manzanillo y Puerto Vallarta; una ciudad a la que tampoco se desplaza desde hoy Air Canada debido a la "orden de confinamiento" decretada por las autoridades locales.

De igual modo, Aeroméxico también ha optado por cancelar sus vuelos debido a los disturbios, mientras que la mexicana Viva Aerobus ofrece la posibilidad a sus clientes de cambiar de vuelo sin coste o el reembolso de conexiones hacia Guadalajara y Puerto Vallarta. Es la misma medida que ha tomado la española Iberia, que ofrece a sus clientes facilidades para cambiar los billetes ante estas nuevas circunstancias —según Europa Press—, y la canadiense WestJet.

Los disturbios están teniendo lugar, fundamentalmente, en los Estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Por el momento, cerca de una treintena de personas ha perdido la vida.