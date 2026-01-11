La presidenta saliente de Honduras exige un nuevo recuento de los votos

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha exigido el recuento de "todos los votos" de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre; un proceso que estuvo marcado por las denuncias de fraude e irregularidades, así como de injerencias.

Es por ello que también Castro ha convocado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una "audiencia o llamada directa" para abordar el rol que ha jugado con "sus pronunciamientos públicos" a favor de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y declarado ganador de las elecciones.

Entre los argumentos que ofrece para reclamar un nuevo recuento, ha recordado las 4.774 actas no contadas en el escrutinio y las 292 impugnaciones —por inconsistencias, urnas infladas, fraude y compra de votos, entre otros— que el organismo electoral continúa sin resolver.

El "cinismo institucional" de este órgano, a ojos de la presidenta saliente, ha "cerrado el paso a la verdad electoral y sepultado la voluntad popular", sumiendo a "más de un millón de electores en un estado de indefensión".

Sus declaraciones llegan después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) expresara este viernes su preocupación por el actual panorama en el país caribeño que Xiomara Castro dirigirá hasta el próximo 27 de enero, "ni un día más, ni un día menos", fecha en la que está previsto que inicie su mandato Asfura.