El presidente del PP en EE. UU. justifica la respuesta de Washington ante la amenaza iraní

El presidente del Partido Popular en Estados Unidos, Juan José Núñez, ha defendido la respuesta de Washington e Israel ante la escalada de tensión en Oriente Medio tras los recientes ataques a objetivos vinculados a Irán. En declaraciones a La Región Internacional, Núñez subrayó que, aunque rechaza la guerra como principio general, la situación exige tener en cuenta el contexto político y de derechos humanos en Irán.

“Toda guerra me parece mal por principio, pero hay que recordar que Irán lleva masacrando a su propia gente durante mucho tiempo, sin que la comunidad internacional haya reaccionado ante las decenas de miles de iraníes asesinados por sus propios dirigentes radicales”, afirmó el dirigente popular, señalando la gravedad de la represión interna del régimen iraní.

Para Núñez, la intervención de Estados Unidos e Israel responde a una amenaza real y sostenida. “Han dado el primer paso ante la amenaza de Irán de querer extinguir a Israel, no detener su programa nuclear y ser el promotor de gran parte de las organizaciones terroristas de Oriente Medio”, explicó. Según su análisis, Irán y sus grupos aliados representan un riesgo para la estabilidad internacional, ya que “llevan años atacando a países donde la libertad, la democracia y los derechos humanos se respetan. Ellos no lo hacen ni con su propio pueblo. Son una amenaza para la paz y la seguridad mundial”.

El presidente del PP en EE. UU. destacó también el papel estratégico de Estados Unidos en la región y su compromiso con la defensa de la seguridad de sus aliados, especialmente de Israel. Subrayó que la acción estadounidense e israelí busca neutralizar amenazas y preservar el equilibrio regional, en un contexto de creciente tensión nuclear y expansión de grupos terroristas patrocinados por Teherán.

Solo al final de sus declaraciones, Núñez se refirió críticamente a la posición del Gobierno de España, que, a su juicio, resulta contradictoria e insuficiente ante los compromisos internacionales del país. “La postura del Gobierno de Pedro Sánchez me parece cínica y perjudica los intereses de España como nación”, afirmó. Según Núñez, el Ejecutivo “antepone sus intereses personales de mantenerse en el poder y no ‘enfadar’ a sus socios de gobierno antes que los intereses de España en cuanto a sus compromisos con socios como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea”.

Asimismo, cuestionó las explicaciones ofrecidas sobre el uso de instalaciones militares españolas en el marco de la crisis. “Sánchez engaña. Dice que no se usan las bases de Rota y, sin embargo, aviones estadounidenses entran y salen; la fragata Cristóbal Colón también se desplaza hacia Chipre”, sostuvo. Núñez concluyó con duras críticas sobre la transparencia del Ejecutivo español: “Sánchez miente a Estados Unidos, miente a la OTAN, miente a la Unión Europea, miente a sus socios políticos, miente a sus votantes y seguro intenta mentirse a sí mismo”.