Estados Unidos reivindica su ataque contra Irán: “No nos detendremos”
Ataque a Irán
Una semana después del inicio de los bombardeos sobre Irán, el ejército estadounidense ha reivindicado el ataque contra más de 3.000 objetivos.
"Y no nos detendremos", ha manifestado el Mando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, tras una jornada de intensos bombardeos sobre Teherán.
Con todo, también se han producido ataques iraníes en los países del entorno, como en Bahréin y Qatar; si bien el presidente de Irán ya anunció la suspensión de estos bombardeos salvo que las bases de los países vecinos sean utilizadas contra la república islámica.
En medio, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo zonas residenciales.
En este contexto, Tel Aviv, al igual que otras ciudades de Israel, también está recibiendo importantes oleadas de ataques.
