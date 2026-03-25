La primera ministra de Dinamarca gana las elecciones, pero necesitará pactar

El bloque de izquierdas liderado por la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, se ha alzado como la fuerza más votada en las elecciones legislativas a pesar de perder 12 diputados, si bien se ha quedado a seis escaños de la mayoría requerida para gobernar.

En concreto, la alianza del Partido Socialdemócrata, el Partido Social Liberal, la Izquierda Verde, la Alianza Roja-Verde y la Alternativa suma 84 representantes, por 77 logrados por las derechas que aglutinan al Partido Liberal, la Alianza Liberal, el Partido Popular y otras dos formaciones más pequeñas.

Con este escenario, en el que ninguno de los dos grandes bloques ha obtenido los 90 parlamentarios necesarios, los Moderados del ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, jugarán un papel clave con sus 14 diputados, que deberán decidir si pactan a derecha o a izquierda.

En paralelo, el líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, ha señalado que no ve posible reeditar el gobierno actual —del que formaba parte—, por lo que ha apostado por formar un ejecutivo de centro derecha. De no ser así, ya ha avanzado que su formación pasará a la oposición.