La primera ministra de Dinamarca adelanta las elecciones impulsada por el caso Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha decidido adelantar ocho meses la convocatoria de las elecciones generales y llamar a las urnas a los ciudadanos de su país el 24 de marzo.

Después de los malos resultados cosechados por su partido en las elecciones municipales de noviembre, cuando los socialdemócratas perdieron el mando de la capital, Copenhague, por primera vez en un siglo, ahora la mandataria podría tratar de aprovechar el repunte de su popularidad al hilo de su defensa de Groenlandia frente a las ambiciones de Trump.

Y es que la premier danesa ha logrado concitar el apoyo del bloque comunitario frente a las pretensiones del presidente de Estados Unidos, quien llegó a amenazar con que tomaría la isla ártica "por las buenas o por las malas", lo que le ha servido para obtener gran visibilidad internacional.

Actualmente, la dirigente socialdemócrata —quien obtuvo 50 escaños de 189 hace cuatro años— gobierna en coalición con los partidos liberal (23 diputados) y moderado (12), y suma el respaldo de los cuatro parlamentarios elegidos por Groenlandia y las islas Feroe. El Folketing, la cámara danesa, está actualmente muy atomizada, con representantes de hasta 11 partidos diferentes.