Las aerolíneas empiezan a alterar sus viajes a Cuba y algunos hoteles cierran sus puertas por el desabastecimiento

El desabastecimiento que está sufriendo Cuba de forma agravada a raíz de las últimas decisiones de Estados Unidos, como las amenazas arancelarias a los países que le suministren petróleo, motiva ya movimientos que repercuten en el turismo de la isla, uno de sus principales motores económicos.

Después de que la agencia de aviación de Estados Unidos anunciase que en los aeropuertos internacionales de Cuba, entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, no habrá reservas del combustible más utilizado para aviones comerciales, han empezado a alterarse los planes de las aerolíneas.

Por ejemplo, Air Canada ya ha anunciado la suspensión de sus 16 vuelos semanales a la isla, hasta el punto de que únicamente operará aviones vacíos para recoger a los 3.000 pasajeros que han dejado en Cuba; mientras Iberia ha anunciado que flexibilizará su sistema de cambios para los pasajeros que tengan billete a Cuba, por si deciden alterar sus planes; y Air Europa ha notificado de cambios en los horarios de los vuelos derivados de la necesidad de parar a repostar en el aeropuerto de Santo Domingo en sus viajes desde y hacia La Habana.

No obstante, no solo las aerolíneas están cambiando sus planes. También los hoteles de baja ocupación han optado por cerrar sus puertas temporalmente, y reubicar a sus huéspedes gratuitamente en otros establecimientos, generalmente de categorías superiores.

Así, entre otros, han dejado de prestar servicio los hoteles Resonance Cayo Santa María, Resonance Blu Santa Lucía y Domina Varadero; al igual que el Hotel Mojito en Cayo Coco, el Tuxpan de Varadero, el Costa Sur, el Tryp Cayo Coco o el Memories Paraiso Azul Beach Resort en Cayo Santa María.

Después de la irrupción militar en Venezuela, Trump señaló Cuba entre los países en los que debería intervenir para propiciar un cambio de régimen hacia otro más proclive a los intereses de Estados Unidos. No obstante, descartó movilizar tropas estadounidenses para ello, pues la isla caribeña "caería sola" debido al colapso de su economía, agravado por la pérdida del petróleo venezolano.