Promulgada la ley que legaliza la eutanasia y el suicido asistido en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado hoy la ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que ha pasado a publicarse en el boletín oficial del país galo de cara a su entrada en vigor.

Tras años de debate, finalmente el texto consolida el derecho a obtener ayuda para morir bajo determinadas condiciones y para determinados pacientes, a los que permitirá acceder a un medicamento letal para poner fin a su vida.

Además, la nueva norma recoge el derecho al suicidio asistido y avala la eutanasia por parte de un médico o profesional sanitario en caso de que un paciente sea incapaz físicamente de autoadministrarse el fármaco.

Para acceder a este derecho, el paciente debe ser mayor de edad, francés o residente de larga duración en el país, padecer una enfermedad terminal grave e incurable o en fase avanzada, sufrir un dolor físico insoportable y ser capaz de tomar una decisión informada hasta el final.

Tomando en cuenta esta base, el procedimiento, realizado por un solo médico, requiere la participación de otros profesionales de cara a determinar si el paciente reúne los requisitos.