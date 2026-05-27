El Algarve eleva su apuesta residencial con viviendas de autor con golf y vistas

El Algarve vuelve a posicionarse en el mapa residencial europeo de alta gama con una propuesta que combina golf, vistas al Atlántico y una oferta de servicios prémium. Estos tres atributos, entrelazados con la firma del estudio de arquitectura español RCR, galardonado con el premio Pritzker, conforman el modelo diferenciador más buscado por el comprador internacional.

En Lagos, uno de los enclaves más consolidados del sur de Portugal, Palmares Ocean Living & Golf ofrece viviendas integradas en un resort con canchas de pádel y tenis, terrazas orientadas al sur, piscinas privadas y vistas al océano y al campo de golf de 27 hoyos diseñado por el prestigioso Robert Trent Jones Jr.

Viviendas de autor en el Algarve, Portugal | James Edition

Si bien sus estándares ofrecen propiedades que oscilan entre los 63 y los 331 metros cuadrados, a un precio que arranca en 600.000 euros, también existe la posibilidad de adquirir una parcela para optar por una construcción a medida.

Viviendas de autor en el Algarve, Portugal | James Edition

El calendario avanza por fases. Con una primera actualmente en comercialización, el salto de escala llegará a principios de 2028, cuando está prevista la apertura de un Marriott de cinco estrellas con spa.

Inversión inmobiliaria

Con estos parámetros, estas residencias se configuran como una opción relevante tanto para quienes buscan un refugio como para aquellos interesados en invertir, toda vez que el propio complejo ofrece un programa de alquiler para los propietarios.

Viviendas de autor en el Algarve, Portugal | James Edition

En un destino turístico consolidado, valorado por su clima y calidad de vida pero que se sitúa en una escala más discreta que los tensionados mercados mediterráneos, la promotora augura, no obstante, "una constante apreciación" de las propiedades en la región y la posibilidad de obtener "altos rendimientos" por el alquiler en temporada alta.