Dubái amplía su apuesta inmobiliaria frente al mar para captar grandes patrimonios internacionales

Dubái vuelve a apoyarse en el frente marítimo para alimentar su mercado inmobiliario de lujo. La reactivación de Palm Jebel Ali, impulsada por la promotora pública Nakheel, se convierte ahora en una de las principales apuestas urbanísticas del emirato para ampliar su capacidad de atracción de grandes patrimonios internacionales a través de villas frente al mar, residencias de ultralujo y nuevos distritos turísticos y residenciales.

Palm Jebel Ali, nuevo desarrollo inmobiliario en Dubái | Nakheel Corporate

La isla artificial, mucho más grande que la famosa Palm Jumeirah, formaba parte de la gran expansión urbanística de principios del siglo XXI, pero la crisis de 2008 paralizó su desarrollo. Ahora Dubái recupera ese impulso: en un momento de fuerte competencia global por el capital inmobiliario prime, el waterfront se convierte en el mejor escaparate de la exclusividad del golfo Pérsico.

Palm Jebel Ali, nuevo desarrollo inmobiliario en Dubái | Nakheel Corporate

El nuevo plan de Palm Jebel Ali incorpora a su proyecto residencial high-end con gran protagonismo para sus más de 90 kilómetros de costa. Hoteles y resorts, clubes de playa, zonas comerciales, espacios de ocio, áreas wellness y equipamientos náuticos —marina incluida— se hilvanan para crear un distrito autosuficiente con todos los servicios prémium.

Palm Jebel Ali, nuevo desarrollo inmobiliario en Dubái | Nakheel Corporate

Así es que las imágenes difundidas por la promotora muestran villas y mansiones orientadas al mar, con una estética diseñada para el comprador global que busca un producto nuevo caracterizado por la exclusividad, la privacidad, las vistas y la comodidad de tener todos los servicios llave en mano.

Palm Jebel Ali, nuevo desarrollo inmobiliario en Dubái | Nakheel Corporate

Las villas se mueven en una horquilla de entrada superior a los cuatro millones de euros, con las tipologías de mayor tamaño por encima de los siete millones y con referencias que alcanzan los diez millones en el caso de las fases más exclusivas; y las primeras entregas se aguardan hacia finales del año que viene.