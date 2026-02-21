Los Alpes suizos, un refugio (también) para el capital

Los Alpes suizos ofrecen mucho más que esquí de primera clase y paisajes de película. Las vistas al Matterhorn representan uno de los mercados inmobiliarios más codiciados del mundo no solo para quienes buscan la seguridad y discreción que ofrece el corazón de Europa, sino también para quienes persiguen la exclusividad de un refugio inmobiliario amparado por la fortaleza económica de Suiza y su moneda.

Yendo a las cifras, el Índice Inmobiliario Alpino creció un 3,3% interanual hasta junio de 2025, con base en el último informe de la consultora Knight Frank, que revela asimismo que ese indicador aumentó un 23% en los últimos cinco años. Ese crecimiento sostenido de los precios en los Alpes se nutre, en gran parte, de las propiedades suizas: seis de las diez localidades con mayores alzas pertenecen al país helvético, frente a tres de Francia y una en Italia.

El primer puesto lo ocupa Andermatt, donde la subida del último año se sitúa en el 14,6%. Se trata de una plaza especial por la excepción de la que goza sobre las leyes suizas que impiden destinar a vivienda turística más del 20% del parque total o que los no residentes adquieran determinados inmuebles. Davos, sobre la que sí pesan esas restricciones, ocupa el segundo puesto con una revalorización del 10,5%.

Revalorización del 94%

Por su parte, el portal de viviendas de lujo James Edition también destaca que los Alpes suizos han sido el escenario de un incremento espectacular. Tomando como referencia las dos últimas décadas —indica— los precios casi se han duplicado, alcanzando una revalorización del 94%.

La oferta limitada y la alta demanda de personas con un patrimonio neto muy elevado que buscan el silencio de la montaña y un acceso preferente al deporte invernal por excelencia, aduce la inmobiliaria neerlandesa, hace de las propiedades en la Suiza alpina unos bienes excepcionalmente atractivos para su disfrute en el presente y por su potencial a largo plazo.

Propiedades destacadas

Entre las joyas que pueden encontrarse ahora mismo en el mercado, destaca particularmente el Chalet Étoile du Ciel, en Verbier. Poco más de 23,7 millones de francos suizos (unos 26 millones de euros) ofrecen una residencia con seis dormitorios y otros tantos baños distribuidos en casi 560 metros cuadrados. Sus grandes ventanales configuran el marco perfecto para una vista panorámica de las montañas desde una casa con gimnasio, spa y piscina cubierta.

Chalet Étoile du Ciel, en los Alpes | Savills

En Vaud, por un precio mucho más modesto (3,3 millones de francos suizos), el Château D'oex ofrece una privacidad excepcional, así como amplias vistas a las montañas desde unos balcones y una terraza perfectamente integradas con el pintoresco entorno. Este chalet de cinco habitaciones en 230 metros cuadrados se perfila como una fantástica elección tanto para la vida familiar como para un retiro tranquilo.

Château D'oex, en los Alpes | Savills

Desde Gstaad, una de las ubicaciones en las que más ha crecido el valor del metro cuadrado dentro de los Alpes suizos (+6,2%), aparece la oportunidad de hacerse con un chalet de lujo de nueva construcción con seis dormitorios a lo largo de sus 400 metros cuadrados. Esta propiedad se distribuye en tres apartamentos independientes, y ofrece acceso directo a las pistas de esquí y un agradable paseo junto al río. La sauna completa las comodidades que ofrece esta singular vivienda.

Chalet en Los Alpes | Savills

Otra interesante oportunidad de inversión se encuentra ahora mismo en Andermatt, las Residencias AVA. Diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura suizo OOS, un hogar de 220 metros cuadrados, con un ambiente cálido y acogedor, sale a la venta desde 5,8 millones de francos suizos. Un lujoso spa configura el centro del inmueble, si bien algunas de las viviendas y todos los áticos incluyen saunas privadas.