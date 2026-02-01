Navegar y esquiar, un plan perfecto para disfrutar en el Mediterráneo

Pocas regiones en el mundo ofrecen la posibilidad de disfrutar con muy poca distancia entre ambas actividades de las actividades naúticas y del esquí. La costa mediterránea española y la francesa es uno de esos lugares y además ofrece múltiples opciones para hacer realidad esta posibilidad.

Puertos franceses como el de Cannes cuentan con una gran infraestructura para disfrutar de todas las posibilidades de los deportes naúticos o simplemente para relajarse con las múltiples opciones de ocio que ofrece uno de los puertos deportivos más exclusivos de Europa. Pero si además se desea disfrutar de un día de esquí para cambiar radicalmente de ambiente, la cercanía de los Alpes convierten este plan en una alternativa a poco más de una hora de distancia.

Las dos opciones más cercanas de Cannes para esquiar son las estaciones Gréoliéres les Neiges y la de L’Audibergue – La Moulière, ambas se encuentra a una hora y 15 minutos en coche. Pero un poco más lejos encontramos otras posibilidades como Valberg, Isola 2000 o Auron. Hay agencias que se han especializado en ofrecer viajes de esquí de una jornada desde Cannes hasta estos centros, que disponen de pistas apropiadas para esquiadores de distintos niveles.

Del Pirineo catalán a Sierra Nevada

En España una de las opciones más sencillas para planear esta combinación de actividades es Barcelona, que cuenta con un gran puerto deportivo que ofrece múltiples posibilidades de ocio naútico. Desde la capital catalana está la posibilidad de desplazarse a las estaciones de esquí del Pirineo. A una distancia de unas dos horas se encuentran distintas opciones como las estaciones de Masella,, La Molina, Port del Comte, Vall de Núria y Vallter y a una distancia un poco mayor se encuentran las estaciones de Andorra, como Grandvalira -la que cuenta con más kilómetros de pistas del Pirineo- o Pal Arinsal.

Estación de esquí de Cerler | GRUPO ARAMÓN

Mucho más al sur, encontramos una última opción para realizar esta combinación de deportes naúticos y de nieve. El puerto de la ciudad de Málaga, que se ha convertido en uno de los lugares de moda de las costas europeas en los últimos años, está situado a dos horas y media de distancia en coche de la estación de esquí de Sierra Nevada, la zona esquiable más al sur de toda Europa. La estación cuenta con unas grandes instalaciones y con más de 100 kilómetros de pistas esquiables de distintos niveles.

Febrero, marzo y también -en función del tiempo- la primera quincena de abril son meses ideales para disfrutar de dos tipos de actividades deportivas y de ocio muy distintas entre sí pero que en varios puntos de la costa mediterránea es posible combinar con pocas horas de diferencia. Un lujo al alcance de todos los que quieran permitírselo.