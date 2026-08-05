ARG Promociones adquiere 12.000 metros cuadrados de suelo para un proyecto de lujo de 150 millones en Puerto Banús

ARG Promociones ha formalizado la adquisición de una parcela de más de 12.000 metros cuadrados en el entorno de Puerto Banús, en Marbella, donde prevé desarrollar un nuevo complejo residencial de alta gama cuyo valor total estimado alcanzará los 150 millones de euros una vez finalizado.

La operación supone una de las adquisiciones de suelo de mayor dimensión realizadas hasta la fecha por la promotora y permitirá abordar un proyecto residencial de gran escala en una de las localizaciones de mayor reconocimiento internacional de la Costa del Sol.

La parcela está situada en las proximidades del Hotel Guadalpín Banús y de Puerto Banús, en un entorno residencial consolidado y caracterizado por la limitada disponibilidad de suelo con capacidad para acoger desarrollos de estas características.

La adquisición es fruto del acuerdo alcanzado entre ARG Promociones y la sociedad vinculada al legado de José Banús, fundador de Puerto Banús e impulsor del desarrollo de Nueva Andalucía.

"Desde el primer momento hemos encontrado una gran disposición al entendimiento y una visión compartida sobre la importancia de preservar el valor de esta ubicación y desarrollar un proyecto a su altura", ha destacado Guillermo Magallanes, CEO de ARG Promociones.

El futuro residencial estará dirigido principalmente a compradores internacionales de vivienda de alta gama y combinará arquitectura contemporánea, privacidad, sostenibilidad e integración paisajística con una oferta de servicios inspirada en la hotelería de lujo.

Las viviendas partirán de superficies aproximadas de 170 metros cuadrados y dispondrán de terrazas y jardines privados, además de una colección de áticos.

El proyecto incluirá también zonas comunes con spa, gimnasio, piscinas exteriores, áreas de bienestar y espacios sociales, además de servicios de conserjería y seguridad.

Marbella mantiene el atractivo para el lujo internacional

La operación se enmarca en un mercado residencial de lujo que mantiene el interés de inversores y compradores internacionales por Marbella y su entorno, donde la escasez de suelo en ubicaciones prime constituye uno de los principales factores que sostienen el valor de los nuevos desarrollos.

El Observatorio Inmobiliario viene destacando el peso creciente del segmento de lujo y de la demanda internacional en los principales mercados residenciales españoles, especialmente en enclaves costeros con una elevada proyección internacional. En este contexto, Puerto Banús y Marbella se mantienen entre las zonas con mayor capacidad para atraer inversión residencial de alta gama.

El nuevo proyecto de ARG Promociones responde precisamente a esta demanda, con un producto orientado a compradores que buscan viviendas de grandes dimensiones, servicios asociados al concepto de resort y ubicaciones próximas a los principales polos de ocio y servicios.

Los trabajos de planificación, diseño y tramitación se desarrollarán durante los próximos meses. La actuación se plantea como un complejo residencial concebido bajo una planificación global y con criterios comunes de arquitectura, sostenibilidad y calidad urbana.