Marbella, entre los grandes destinos vacacionales para la inversión inmobiliaria de lujo

El mercado inmobiliario del denominado Triángulo de Oro, que incluye los municipios malagueños de Marbella, Estepona y Benahavís, entra en una fase de normalización y estabilidad, marcada por una demanda más selectiva, una mayor disciplina en la fijación de precios y una creciente consolidación de la Costa del Sol como uno de los destinos residenciales prime líderes en el mundo.

Así lo recoge el Market Report 2026 de DM Properties Knight Frank, que apunta que esa zona cerró 2025 con con 8.540 operaciones residenciales, de las cuales más de la mitad se produjeron en Marbella y cuatro de cada diez, en Estepona.

De igual modo, el informe recoge que, tras crecer un 6,75% en 2024, ese mercado registró en 2025 una moderación aproximada del 4,5% en el número de operaciones. Esta evolución también se refleja en los precios medios de compraventa por metro cuadrado, cuyo crecimiento se ha moderado desde el entorno del 14,5% registrado en 2023 hasta niveles cercanos al 9% en 2024 y 2025.

En concreto, el precio medio en Marbella alcanzó los 4.424 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida de casi un 8%; mientras en Benahavís el alza superó el 9% y, en Estepona, con el metro cuadrado más asequible (3.218 euros el metro cuadrado), el crecimiento rozó el 11%.

Estos incrementos de precio a pesar de la moderación en el volumen de ventas se explica por la escasez de stock y de suelo edificable sigue impulsando los precios al alza, especialmente en el segmento prime. De hecho, según el índice PIRI 100 (Prime International Residential Index), el valor de la vivienda residencial prime en Marbella aumentó un 8,1% en 2025, superando ampliamente la media de los mercados de lujo globales, que se situó en el 3,2%.

Esta evolución sitúa a Marbella entre los mercados residenciales de lujo con mejor desempeño del mundo y refuerza su posición en el primer nivel del ranking internacional, reflejando la demanda sostenida de activos de calidad en ubicaciones consolidadas como la Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Los Monteros, La Zagaleta o El Madroñal.

Evolución del comprador

Con todo, uno de los hallazgos más relevantes del informe es la evolución del comportamiento del comprador, en la actualidad mucho más analítico que en años anteriores. Fuera del segmento estrictamente ultraprime, donde la demanda sigue absorbiendo precios récord, la consultora inmobiliaria detecta una clara resistencia a aceptar precios de salida desproporcionados.

Esta tendencia se confirma en la brecha media entre precio de salida y precio final de venta registrada en 2025, situada cerca del 14% en villas y ligeramente por encima del 11% en apartamentos.

Refugio global

Pero además, lo que recoge el informe es que la figura del inversor de alto patrimonio ha evolucionado de forma significativa.

Cada vez con más frecuencia, la compra de vivienda en Marbella no responde únicamente a la búsqueda de una segunda residencia de uso estacional o a una inversión especulativa a corto plazo, sino a la voluntad de adquirir un activo refugio multigeneracional, pensado para disfrutar, mantener y transmitir.

Otro aspecto a tener en cuenta es la diversificación internacional del comprador: a la fuerte presencia de Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Polonia y Alemania se suma una creciente demanda procedente de Norteamérica, Oriente Medio y Europa del Este.

La inestabilidad geopolítica global, la presión fiscal en otras jurisdicciones y la búsqueda de entornos seguros y estables refuerzan este comportamiento, consolidando la Costa del Sol como un destino residencial competitivo y con una gran calidad de vida en comparación con las capitales tradicionales del lujo.

Perspectivas

Con la vista puesta en 2026, los primeros datos confirman un mercado más selectivo en el conjunto del Triángulo de Oro. Las compraventas descendieron un 35,6% en el primer trimestre de 2026 con respecto al cuarto trimestre de 2025, tras un cierre de año especialmente activo.

Sin embargo, los precios medios se mantuvieron prácticamente estables durante el mismo periodo, lo que sugiere que el mercado se está moderando en volumen de operaciones, más que registrando una corrección generalizada de precios.

Así pues, la demanda sigue siendo robusta para las viviendas prime y singulares en zonas con oferta limitada de calidad, el segmento donde se espera la mayor resiliencia de precios; mientras que en el resto del mercado se prevé que los ajustes en precios de salida sean más frecuentes y que los tiempos medios de venta se prolonguen ligeramente.

Escenario nacional

España continúa siendo uno de los motores económicos de la Eurozona, con un crecimiento previsto del 2,5% para 2026, inflación en torno al 2% y desempleo en mínimos.

La esperada bajada de tipos del BCE, junto con la diversificación creciente del comprador internacional, apunta a un entorno favorable para la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol durante el ejercicio.