Armenia levanta las dos torres más altas de su historia

Ereván, la capital de Armenia, prepara la mayor transformación inmobiliaria de su historia reciente. En el corazón de esta ciudad con algo más de 1,1 millones de habitantes, se erigirán dos torres de más de 200 metros de altura que se convertirán en los edificios más altos de la urbe y en el mayor proyecto de colaboración público-privada desarrollado en este país a caballo entre Europa y Asia.

El nuevo World Trade Center de Armenia | Foster+Partners

En la presentación del nuevo World Trade Center, fue el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien puso voz a la ambición de este desarrollo, diseñado por el estudio de arquitectura británico Foster+Partners y coparticipado por el Estado en un 44%: "Este tipo de proyectos no se conciben para una o cinco décadas, sino para atravesar siglos de historia".

La finalización del complejo, que movilizará unos 400 millones de euros y reunirá oficinas, viviendas, un hotel Hyatt y un gran espacio cultural con capacidad para 3.000 personas, se aguarda para 2030. La torre más alta —de 224 metros— concentrará los espacios de trabajo, mientras la segunda —de 200 metros de altura— albergará el establecimiento turístico y la parte residencial. En todo caso, ambas estarán conectadas en tres niveles mediante zonas comunes y terrazas ajardinadas.

El nuevo World Trade Center de Armenia | Foster+Partners

Sin embargo, la actuación no se limita a la construcción de dos rascacielos. Cerca de la mitad de la parcela, situada en una zona céntrica de Ereván, quedará libre de edificaciones y se abrirá a la ciudad a través de plazas, recorridos peatonales y jardines.

De hecho, en la base de las torres se creará una plaza rodeada de restaurantes y comercios que conectará, a su vez, con otro espacio público del mismo complejo destinado a grandes eventos culturales, con capacidad para 3.000 personas.

El nuevo World Trade Center de Armenia | Foster+Partners

Desde Foster+Partners destacan que el proyecto se define por su relación con la ciudad y su cultura, como prueba el hecho de que ambas torres están orientadas para permitir vistas de los lugares emblemáticos de la zona, como la Asamblea Nacional de Armenia, la Ópera y Ballet Nacional de Armenia, el Monte Ararat y el Memorial del Genocidio.

Se trata del primer proyecto en Armenia que aspira a obtener las certificaciones internacionales LEED y WELL Gold, que avalan altos estándares de ecoeficiencia y bienestar humano, y está diseñado para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas.