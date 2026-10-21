Ritz-Carlton convierte un histórico hotel de Nueva York en viviendas de lujo

Más de un siglo después de abrir sus puertas, uno de los hoteles más emblemáticos de Brooklyn se prepara para cambiar huéspedes por propietarios. El antiguo Bossert se transformará en una exclusiva colección de viviendas privadas bajo el sello de Ritz-Carlton, que estrenará su marca residencial en este distrito de Nueva York con esta operación.

En el inmueble, que conserva el carácter de la arquitectura neoyorquina de principios del siglo XX y que durante décadas fue uno de los establecimientos de referencia de la zona, la promotora estadounidense SomeraRoad prepara una rehabilitación integral que permitirá adaptar sus interiores a las exigencias del mercado inmobiliario de alta gama sin renunciar a su identidad. Así, las futuras residencias combinarán la privacidad de una vivienda con los servicios característicos de Ritz-Carlton.

Pero, además, la transformación devolverá actividad a la planta baja, donde está prevista la apertura de un restaurante accesible al público. El establecimiento estará gestionado por Union Square Hospitality Group, uno de los grupos de restauración más reconocidos de la gran manzana.

Con estos mimbres, la operación se aleja de la tendencia de Nueva York de levantar nuevas torres a cual más grande, ya que apuesta por el atractivo de una arquitectura centenaria, una ubicación consolidada y los servicios de una de las grandes marcas internacionales de la hotelería.