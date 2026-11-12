Aston Martin presenta un descapotable de más de 1.000 CV capaz de alcanzar los 350 km/h sin techo

Capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora, al igual que el coupé del que deriva, el nuevo Aston Martin Valhalla Spider se ha convertido en el descapotable más rápido que ha desarrollado el fabricante británico hasta la fecha.

Aston Martin Valhalla Spider | Aston Martin

Para lograr el hito de circular a esa velocidad con el techo descubierto, un deflector que se coloca sobre el parabrisas desvía el aire por encima de los ocupantes, mientras el coche ajusta también la posición de sus elementos aerodinámicos para mantener el agarre y la estabilidad.

Aston Martin Valhalla Spider | Aston Martin

El Spider comparte con el Valhalla un sistema híbrido enchufable de 1.079 CV y 1.100 Nm de par. El V8 biturbo de cuatro litros, situado detrás de los asientos, aporta 828 CV, mientras otros tres motores eléctricos —dos mueven las ruedas delanteras y el tercero asiste al V8 en el eje trasero— suman 251 CV más. El conjunto cuenta con tracción a las cuatro ruedas y una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades.

Aston Martin Valhalla Spider

Habrá que esperar hasta el tercer trimestre del año que viene para ver las primeras unidades de un coche que conserva las puertas de apertura ascendente del coupé, y cuyo desarrollo ha contado con la participación de la división de ingeniería del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin.