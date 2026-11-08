Una casa con alma de Aston Martin entre los bosques de Nueva York

Un camino privado de más de 600 metros entre árboles y afloramientos rocosos conduce hasta una casa que parece surgir del terreno. La cubierta se quiebra en planos angulosos, el cedro negro reviste las fachadas y los grandes ventanales abren el interior al bosque. Es Sylvan Rock, una residencia del valle del Hudson diseñada por el estudio S3 Architecture en colaboración con Aston Martin, que sale al mercado por unos 17,4 millones de euros.

Sylvan Rock, a la venta por 17,4 millones de euros a dos horas de Manhattan | James Edition

La relación con el fabricante británico va más allá del nombre. Su equipo de diseño firma los interiores y el mobiliario hecho a medida, incluido en la venta, con una combinación de madera, cuero y metal que traslada el lenguaje de sus automóviles a los espacios domésticos. La arquitectura, en cambio, toma sus formas de la roca sobre la que se asienta: vista desde distintos ángulos, la casa parece plegarse hacia el paisaje.

La vivienda principal dispone de algo más de 720 metros cuadrados y cuatro dormitorios, con una suite que sobresale en voladizo sobre el terreno. Los espacios comunes permiten pasar de una reunión en el despacho a una sesión de cine o a una copa junto a la chimenea. En este último salón, una barra y una bodega a medida incorporan un entramado que remite al diseño de Aston Martin, en uno de los guiños más explícitos a la marca.

Sylvan Rock, a la venta por 17,4 millones de euros a dos horas de Manhattan | James Edition

El bienestar ocupa una parte importante de la propiedad, ya que incorpora spa, gimnasio, baño de vapor, sauna y jacuzzi acristalado, con la vegetación como telón de fondo. Pero además, al otro lado de los ventanales, una piscina de unos quince metros se acompaña de zonas para comer y descansar, una pista de tenis, un estanque alimentado por un manantial, una casa en un árbol y una cocina exterior.

Sylvan Rock, a la venta por 17,4 millones de euros a dos horas de Manhattan | James Edition

A menos de dos horas de Manhattan, la vivienda comercializada por la inmobiliaria de lujo Corcoran Country Living, permite también recibir invitados sin renunciar a la intimidad, ya que cuenta con tres alojamientos independientes que se sitúan a una cierta distancia de la casa principal.