Audemars Piguet viste de blanco y rosa su Royal Oak en una edición limitada junto a Serena Williams

Audemars Piguet ha decidido celebrar más de una década de colaboración con Serena Williams con una edición limitada de su Royal Oak que refleja el carácter de la antigua número uno del tenis, consiguiendo un reloj de inesperada delicadeza a partir de la arquitectura poderosa de su modelo más emblemático.

La caja y el brazalete, de 38 milímetros, están realizados íntegramente en cerámica blanca. Sus superficies alternan el acabado satinado con los biseles pulidos a mano, en un trabajo que acentúa las líneas angulosas del Royal Oak y permite que el reloj cambie con la luz. En el centro aparece una esfera de nácar teñida de rosa, levemente iridiscente, que se muestra como símbolo de energía femenina, intuición y fortaleza interior.

Nuevo Audemars Piguet de edición limitada, de la mano de Serena Williams | Audemars Piguet

Ahí, precisamente, está el contraste que resume buena parte del carácter tenístico de Williams: precisión y exuberancia, disciplina y creatividad, potencia y elegancia. "Siempre he creído que la fuerza y la energía femenina pueden convivir", resume la deportista.

500 unidades

Bajo la apariencia luminosa de esta nueva pieza late el nuevo calibre automático 6401, desarrollado por la propia manufactura suiza. Se trata de un mecanismo que incorpora un sistema de embrague vertical concebido para proporcionar una activación más suave del cronógrafo y mejorar su fiabilidad.

Dentro de la esfera, los contadores se sitúan a ambos lados y la fecha aparece discretamente entre las cuatro y las cinco. A través del fondo de cristal de zafiro puede contemplarse la masa oscilante de oro rosa de 22 quilates, enmarcada por un aro de titanio con la inscripción que identifica cada una de las 500 unidades que se harán de este modelo.

Nuevo Audemars Piguet de edición limitada, de la mano de Serena Williams | Audemars Piguet

La elección del cronógrafo tampoco es casual. Esta función, destinada a medir intervalos de tiempo, entró en la familia Royal Oak en 1997 y mantiene una relación natural con el deporte: controlar el instante, dominar la presión y convertir unas décimas de segundo en una victoria. Es, por tanto, otra forma de homenaje a la campeona estadounidense.