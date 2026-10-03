Vacheron Constantin celebra los 30 años del Overseas con una edición limitada de 200 relojes de oro blanco

Vacheron Constantin ha elegido celebrar los treinta primeros años de Overseas, una de sus colecciones más reconocibles, con una edición de apenas 200 ejemplares que concentra buena parte de la sofisticación técnica de la casa en solo 8,1 milímetros de grosor.

Así, el nuevo Overseas Calendario Perpetuo Ultraplano se viste por primera vez con una caja y un brazalete de oro blanco de 18 quilates y un nuevo azul celeste. Se trata de una versión más luminosa del azul históricamente asociado al modelo, logrado a través de una esfera lacada y satinada con efecto rayos de sol, cuyo tono se prolonga hasta el disco de las fases lunares hasta prácticamente fundirse en uno. Al igual que la Luna, las agujas y los índices están realizados en oro blanco.

Vacheron Constantin Overseas

Pero el verdadero lujo está dentro. Su calendario perpetuo reconoce automáticamente la distinta duración de los meses y los años bisiestos, de modo que puede mostrar correctamente día, mes y fase lunar sin necesidad de corregirlo hasta el inicio del próximo siglo. No será, por tanto, hasta 2100 cuando su propietario —o, probablemente, quien lo haya heredado— tendrá que acudir por primera vez a la corona para regular la fecha.

Los 276 componentes que hacen posible esta mecánica caben en unas proporciones especialmente contenidas para un reloj de estas características: el calibre automático, de apenas 4,05 milímetros de grosor, se halla en el interior de una caja de 41,5 milímetros de diámetro y solo 8,1 milímetros de altura.

Vacheron Constantin Overseas

El fondo de cristal de zafiro deja a la vista buena parte del mecanismo. Sobre el movimiento gira un rotor de oro de 22 quilates decorado con una rosa de los vientos, una referencia al espíritu viajero con el que nació Overseas en 1996; mientras el calibre, que ofrece unas 40 horas de reserva de marcha y ha sido reconocido con el Punzón de Ginebra, está decorado con 36 rubíes.

Vacheron Constantin Overseas

200 unidades numeradas

El avance que supone comprimir su complicado sistema para crear un ultraplano demuestra que Vacheron Constantin no pretende celebrar el treinta aniversario de su colección más deportiva mirando al pasado sino al futuro.

De ahí también la clave estética de mantener la posibilidad de sustituir el brazalete de oro blanco por una correa de caucho, bien en blanco o bien en azul denim, modificando por completo el aspecto de la pieza en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas.

Vacheron Constantin Overseas

De este reloj, elaborado por la manufactura relojera más antigua del mundo —su producción no ha sido interrumpida a lo largo de los últimos 271 años—, solo se producirán 200 unidades, todas ellas numeradas, y saldrán a la venta por unos 140.000 euros.