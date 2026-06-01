Australia reactiva el mercado de oficinas: Brisbane ya sube rentas y Melbourne ofrece oportunidades

El mercado australiano de oficinas empieza a abrir nuevas ventanas de oportunidad con una recuperación a dos velocidades dentro del ciclo inmobiliario. La demanda de espacios prime impulsa los alquileres en Brisbane, mientras Melbourne, con una elevada disponibilidad, ofrece una lectura interesante a quien compre con vocación patrimonial y capacidad de esperar el momento idóneo para capturar la mejora gradual de las rentas.

Son datos procedentes de los informes de Knight Frank, que apuntan que las rentas brutas prime en Brisbane crecieron por encima del 7% en un período de doce meses, hasta rozar los 700 euros por metro cuadrado. Esta alza de los precios tiene su explicación en la escasez de producto nuevo y en la escasa disponibilidad en los segmentos de mayor calidad: las oficinas prémium rondan el 8%; mientras solo queda un 10% de grado A, algo menos exclusivas.

La segunda ciudad más poblada de Australia, en cambio, se encuentra en una fase anterior. El distrito central de negocios cerró el pasado año con una disponibilidad próxima al 20%, si bien su absorción neta anual experimentó su mejor registro desde 2018, en el entorno de los 30.000 metros cuadrados. Ahora que el mercado comienza a absorber espacio, la consultora inmobiliaria apunta el interés de entrar ahora en Melbourne, antes de que la recuperación sea evidente en las valoraciones y en los alquileres.

En todo caso, señala también hacia las propiedades bien ubicadas: las rentas efectivas prime en el Eastern Core, una de las áreas más consolidadas del distrito financiero, crecieron más de un 16% interanual. En esa zona, el precio se sitúa un 93% por encima del resto del distrito, donde las oficinas reportan de media unos 520 euros por metro cuadrado.