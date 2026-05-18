Australia eleva el perfil de su Gold Coast con una marina y viviendas de lujo

Australia avanza en la transformación de la costa de Gold Coast con un desarrollo que combina vivienda de lujo y una marina boutique, orientado a elevar el perfil turístico del frente marítimo de una de las zonas más reconocibles de Queensland.

Así, el proyecto The Isles prevé destinar algo más de 60 millones de euros a la urbanización de esa zona, dentro de un plan que se combina también con una fuerte inversión privada, y que plantea la construcción de 27 residencias exclusivas junto a un puerto comercial con 18 amarres.

El waterfront se completa con zonas ajardinadas y una destacada oferta de restauración que persigue mejorar la experiencia turística del enclave.

Esta nueva iniciativa, por tanto, se alinea con la estrategia de revalorizar los destinos turísticos costeros que está ejecutando ya en buena parte del mercado internacional, convirtiendo el escaso suelo junto al mar para construir un producto de alto valor enfocado hacia visitantes con mayor capacidad de gasto.

Ignite Projects, la inmobiliaria prémium detrás de este desarrollo, presenta el diseño de las viviendas a cargo de Contreras Earl Architecture como "un nuevo referente en el desarrollo costero de lujo" a través de la fusión de la arquitectura contemporánea con el exuberante paisaje.