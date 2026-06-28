El Caribe explora la conversión de los amarres de superyates en propiedades independientes

Un nuevo modelo de negocio para los destinos de turismo náutico en el Caribe. Anguila ha aprobado una legislación específica para Port Nimara, su primera marina para superyates, a fin de que pueda subdividir y registrar individualmente sus amarres como parcelas en pleno dominio. Y, una vez inscritos, podrán comprarse, venderse, arrendarse o utilizarse como garantía hipotecaria; siguiendo un modelo similar al que se usa en Estados Unidos o Australia.

Esta comercialización se llevará a cabo sobre un total de 118 atraques preparados para embarcaciones desde unos doce metros de eslora hasta más de 73 metros, que convivirán en el puerto con instalaciones de aduanas e inmigración para que los viajeros puedan completar ya sus trámites al llegar a la isla. Y la oferta de la nueva infraestructura no acaba ahí: se completará con club náutico, servicios para embarcaciones, restaurantes, bares, comercios y un paseo que conectará la marina con el hotel y la playa.

Pero la marina será el núcleo de un desarrollo turístico y residencial más amplio. Operado por Equinox Hotels, el plan incluye un resort de 62 habitaciones, 18 villas frente al mar, otras 18 villas en una zona elevada y 35 residencias vinculadas a la marca del hotel, además de club de bienestar, spa, restauración y comercio de lujo.

La previsión del gobierno de la isla británica es que Port Nimara comience a recibir embarcaciones el año próximo, si bien que la apertura del resort no llegará hasta 2029.

Pero más allá de este desarrollo, la posibilidad de inscribir cada atraque como una propiedad añade una dimensión diferenciada nada frecuente en el Caribe. Y su ubicación, próxima a dos de los principales polos de navegación de lujo del Caribe como San Martín y San Bartolomé, le abre la puerta a captar parte de ese tráfico y, por tanto, de su gasto en alojamiento, restauración, comercio y servicios especializados.