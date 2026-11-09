China capta unos 535 millones de euros con bonos verdes en Canadá

Los ministros canadienses de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, estrechan la mano del viceprimer ministro chino, He Lifeng

El gobierno chino ha emitido un bono verde denominado en yuanes en el mercado canadiense por un valor que supera los 535 millones de euros y con el que pretende financiar inversiones en desarrollo sostenible.

Esta operación, como ha anunciado el ejecutivo de China, coincide con la segunda edición del diálogo económico y financiero estratégico entre Pekín y Ottawa, que sentará a la misma mesa al vice primer ministro chino y a los ministros canadienses de finanzas y comercio internacional.

Según los datos proporcionados por el Royal Bank of Canada, que ha ejercido de bookrunner de la operación, la tasa de sobresuscripción ha ascendido a casi quince veces la cifra objetivo, al alcanzar una demanda cercana a los 7.900 millones de euros.

Por su parte, Bloomberg ha apuntado que esta oferta en divisa china que se ha lanzado por primera vez en Canadá estaba dividida en dos tramos, de tres y cinco años, al 1,4% y al 1,5% de interés, respectivamente.

De hecho, se trata de la primera emisión de bonos denominados en yuanes realizada en el extranjero por parte de China más allá de Hong Kong, Macao y Londres. Con ello, Pekín profundiza en sus esfuerzos por internacionalizar el yuan y desdolarizar el sistema financiero.